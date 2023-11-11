Чотири протоколи склали поліцейські на неповнолітнього, який розбив авто, а потім заявив про його викрадення

Хлопець взяв автомобіль без відома батька та втрапив у ДТП. Після чого вигадав історію, що транспортним засобом заволоділи невідомі, проте уникнути відповідальності неповнолітньому не вдалося.

4 листопада в селищі Буки Уманського району 17-річний підліток, не впоравшись з керуванням, в’їхав автомобілем ВАЗ-2107 в електроопору й пошкодив паркан. Керманич втік з місця автопригоди та поліцейський офіцер Буцької селищної громади його встановив.

Однак на цьому історія з горе-водієм не завершилася, бо хлопець вирішив, що зможе уникнути відповідальності вигадавши історію про викрадення авто. Втім, він настільки заплутався у своїх показах, що в результаті зізнався у вчиненому.

Відтак на порушника поліціянти склали чотири адмінпротоколи: ч. 2 ст. 126 (керування без відповідних документів), ст. 124 (спричинення ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Черкаської області