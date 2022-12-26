Деснянський суд столиці призначив раніше судимому домашньому кривднику 10 діб адміністративного арешту

Раніше судимий правопорушник цькував, принижував та погрожував фізичною розправою своїй матері. Інспектори сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції задокументували повторне вчинення домашнього насильства протягом року та наразі правопорушник відбуває покарання в ізоляторі тимчасового тримання. Крім цього кривдник має пройти обов’язкову програму з метою зміни своєї насильницької поведінки.

До чергової частини Деснянського управління поліції Києва надійшов виклик від 49-річної киянки, яка повідомила про вчинення домашнього насильства у квартирі на проспекті Червоної Калини. Заявниця розповіла, що її син агресивно себе поводить, нецензурно ображає її та намагається вчинити бійку, а також додала, що даний випадок вже не вперше.

Як розповіла старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Марина Бобровнік, для встановлення обставин на адресу негайно прибула мобільна група реагування, яка й задокументувала протиправні дії кривдника з метою подальшого його притягнення до адміністративної відповідальності:

«Ми вдруге приїжджаємо за вищевказаною адресою та знаємо особу кривдника. Це – киянин, 1998 року народження, раніше судимий за скоєння крадіжки та шахрайства. Відбувши 2 роки та три місяці за ґратами, чоловік повернувся додому та почав принижувати та бити свою мати. Цього разу ми з чоловіком провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за частиною другою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування».

Працівники сектору протидії домашньому насильству зібрали на правопорушника матеріали та направили їх до Деснянського районного суду. Так, враховуючи високий рівень ризику повторного вчинення домашнього насильства у сім’ї, суд притягнув чоловіка до найсуворішого заходу адміністративної відповідальності – адміністративного арешту строком 10 діб.

«Ми виконали постанову суду та помістили 25-річного кривдника до ізолятору тимчасового тримання. Крім цього, у постанові суду зазначено, що правопорушник має пройти у Центрі у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва 3-місячну програму для кривдників. Вона є обов’язковою, оскільки за її не проходження наступає кримінальна відповідальність за статтею 390-1 Кримінального кодексу України, де санкція статті передбачає арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до двох років», – додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва