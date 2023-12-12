До уваги киян та гостей столиці! Поліція Києва надає додаткові номери телефонів для зв’язку, які цілодобово підключені до мережі Інтернет

У разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:

Чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві – (063) 445-86-64

Чергова частина Голосіївського управління поліції – (063) 445-79-73

Чергова частина Дарницького управління поліції – (073) 572-70-02

Чергова частина Деснянського управління поліції – (063) 445-80-14

Чергова частина Дніпровського управління поліції – (063) 445-80-67

Чергова частина Оболонського управління поліції – (063) 445-81-60

Чергова частина Подільського управління поліції – (063) 431-73-74; (063) 445-82-81

Чергова частина Печерського управління поліції – (063) 445-82-94

Чергова частина Святошинського управління поліції – (063) 445-83-57

Чергова частина Солом’янського управління поліції – (063) 445-83-62

Чергова частина Шевченківського управління поліції – (063) 445-84-85

Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту – (063) 445-85-08

Чергова частина управління поліції в метрополітені – (063) 445-85-15

Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (063) 445-85-23

Відділ комунікації поліції Києва