До уваги киян та гостей столиці! Поліція Києва надає додаткові номери телефонів для зв’язку, які цілодобово підключені до мережі Інтернет
У разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:
Чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві – (063) 445-86-64
Чергова частина Голосіївського управління поліції – (063) 445-79-73
Чергова частина Дарницького управління поліції – (073) 572-70-02
Чергова частина Деснянського управління поліції – (063) 445-80-14
Чергова частина Дніпровського управління поліції – (063) 445-80-67
Чергова частина Оболонського управління поліції – (063) 445-81-60
Чергова частина Подільського управління поліції – (063) 431-73-74; (063) 445-82-81
Чергова частина Печерського управління поліції – (063) 445-82-94
Чергова частина Святошинського управління поліції – (063) 445-83-57
Чергова частина Солом’янського управління поліції – (063) 445-83-62
Чергова частина Шевченківського управління поліції – (063) 445-84-85
Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту – (063) 445-85-08
Чергова частина управління поліції в метрополітені – (063) 445-85-15
Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (063) 445-85-23
Відділ комунікації поліції КиєваTweet