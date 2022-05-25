Двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі в Ічнянській громаді на Чернігівщині 

У результаті займання загинула 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Ще одна 10-річна дитина знаходиться в лікарні. На місці події працювали співробітники Прилуцького районного відділу поліції та рятувальники. Правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.

Зранку 25 травня до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку в Ічнянській громаді.

За вказаною адресою відразу виїхали рятувальники, група реагування патрульної поліції Ічнянського відділу поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції.

Під час гасіння будинку було виявлено двох жінок та їх четверо малолітніх дітей.

Опитавши 42-річної власницю будинку та її 36-річну подругу, поліцейські з’ясували, що вони напередодні відпочивали в будинку з чотирьома своїми дітьми. Вночі одна із жінок відчула запах диму, вибила вікно та почала рятувати дітей.

Внаслідок пожежі загинув 12-річний син власниці будинку та 11-річна донька її подруги. Власницю будинку та її малолітнього сина госпіталізовано до лікарні.

На місці події продовжують працювати слідчі та експерти. Наразі правоохоронці опитують місцевих жителів та свідків, відбирають зразки для проведення експертизи та встановлюють причину загорання.

Попередньо причина пожежі — несправність електропроводки.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Сектор комунікаціїполіції Чернігівської області