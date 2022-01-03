Ексслідчого поліції через порушення підслідності виправдали від наїзду на двох пішоходів

Зарічний суд міста Суми виправдав колишнього слідчого поліції, який збив на пішохідному переході двох пішоходів, бо справу розслідував неуповноважений орган.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 грудня.

21 серпня 2018 року в денний час вишневий седан, перевищуючи швидкість, не зупинився на червоний сигнал світлофору і збив на пішохідному переході двох жінок.

Як розповідав очевидець, одна з них одразу підвелася, а друга дівчина від удару опинилась на капоті і потім її перекинуло на дах автомобіля. На місце ДТП викликали поліцію. Водієм виявився слідчий Краснопільського відділення поліції в Сумській області.

Постраждала отримала закриту черепну мозкову травму, струс мозку, перелам ноги, садна, рвані рани на лікті і т.п. У суді вона розповіла, що мала складнощі з лікуванням ноги. 10 місяців була у гіпсі, після чого тривала реабілітація. У нозі дотепер стоять металеві пластини і вона майже втратила працездатність. Претензій до обвинуваченого потерпіла не має, бо він сплатив витрачені на лікування кошти.

Адвокат водія повідомив суду, що розслідування проводилось неуповноваженим органом — УСБУ в Сумській області. До цього справа добу знаходилась у слідчому відділі ГУНП в Сумській області, після чого передана прокурором до СБУ без визнання неефективності розслідування поліцією. За таких обставин, просив усі зібрані докази визнати недопустимими, а його клієнта — виправдати.

Суд зазначив, що справді на момент ДТП обвинувачений був діючим працівником поліції. Злочини, скоєні правоохоронцями, мають розслідуватися Державним бюро розслідувань. Але станом на серпень 2018-го ДБР ще не було створено, а 5-річний строк повноважень органів прокуратури розслідувати злочини, підслідні органам ДБР, закінчився ще 20.11.2017.

Початково розслідування розпочав слідчий відділ Сумського ВП ГУНП. Подібні справи щодо ДТП (ст.286 КК) предметно підслідні саме органам Національної поліції.

Але вже наступного дня після реєстрації справи заступник прокурора Сумської області виніс постанову, якою доручив розслідування СВ УСБУ в Сумській області, якому не підслідні взагалі такі категорії справ.

Мотивами зміни підслідності прокурор назвав те, що до вчинення злочину може бути причетний співробітник правоохоронного органу, а ДБР ще не розпочало функціонувати і нормами КПК не врегульовано порядок визначення підслідності справ, що підслідні ДБР, тому з метою швидкого, повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування справу передають СБУ.

Суд не погоджується з таким рішенням. У постанові прокурора не пояснюється, чому розслідування слідчими СВ УСБУ в Сумській області він вважав більш ефективним аніж розслідування, яке вже проводили слідчі СВ ГУНП в Сумській області, і чому останні у силу характеристик справи, організаційних можливостей органу, спеціалізації тощо не здатні були провести належне розслідування за фактом ДТП, які вони зазвичай розслідують.

Немає жодних доказів, що слідчі поліції діяли упереджено, допускали які-небудб порушення і т.п. Оскільки таких порушень не було зафіксовано, то не було і неефективності, а тому прокурор не мав підстав доручати розслідування справи іншому органу.

Самих лише показань потерпілої і свідка та протоколу огляду місця події, на думку суду, недостатньо, щоб визнати, що водій скоїв злочин.

З огляду на такі обставини суд ухвалив виправдувальний вирок.