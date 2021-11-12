InformNapalm: беженцев в Беларусь перевозила та же авиакомпания, что и «вагнеровцев» — в Сирию

Поток нелегалов патрулируют как белорусские, так и российские самолеты.

За последние семь суток сирийская компания Cham Wings Airlines совершила четыре прямых рейса из Дамаска в аэропорт Минска. Наибольшая активность перелетов наблюдалась именно 7 ноября – накануне обострения ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры обращают внимание, что именно этот перевозчик задействован в перелетах боевиков ЧВК «Вагнера» в Сирию. С 2016-го компания находится под американскими санкциями за переброску военных сил из РФ в поддержку режима диктатора Башара Асада.

Кроме того, Cham Wings Airlines находится с 2021 года и под украинскими санкциями, потому что летает в оккупированный Крым.

В материале указывается, что поток нелегалов патрулируют как белорусские, так и российские самолеты. Так, 10 ноября были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3. По меньшей мере один из них участвовал в спецоперации России в Сирии.

В Польше не скрывают, что считают ответственным в кризисе на белорусско-польской границе самого президента РФ Владимира Путина. А режим Лукашенко, лояльного к агрессивной политике Кремля, обвиняют в использовании нелегалов как оружия в гибридной войне против ЕС.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских. // УНИАН