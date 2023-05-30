Криворізькі правоохоронці встановлюють місце перебування безвісно зниклої 16-річної дівчини (фото)
Вночі 30 травня Ганна Волощенкоа пішла з місця мешкання та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне довге, очі зелені.
Була одягнута: чорні кеди з серцями, куртка чорна, чорні джинси, чорна кофта.
Особливі прикмети: має шрами на лівій руці.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Ганни Волощенко, просимо завернутися до Криворізького районного управління поліції або за телефонами: (067) 568 90 99, (098) 081 57 83 або 102.
ГУ Національної поліції в Дніпропетровській областіTweet