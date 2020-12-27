Пятидесятилетний мужчина украл телевизор из здания полиции, чтобы посмотреть любимый сериал. Об этом сообщает телекомпания «Гурджаани».

Согласно информации, мужчина в дневное время, проходя мимо здания полиции, услышал звук телевизора, вошел в здание, выключил телевизор и унес. В полиции так бы ничего и не узнали, если бы его семья через несколько дней не вернула этот телевизор обратно полиции, отмечает издание Грузия Online.

Мужчина рассказал, что имевшийся дома телевизор невестка перенесла в свою комнату, из-за чего он не мог смотреть любимый сериал. Поэтому, когда, он увидел телевизор в здании полиции, взял его на время для просмотра сериала.

«Невестка забрала телевизор. Сказала, что всю ночь он у меня включен, ребенок не может заснуть. Когда пришел домой, телевизора уже не было. Она занесла в свою комнату. Я ведь не мог зайти в ее комнату… Ничего такого, я лишь посмотрел сериал и отнес обратно. Каждый день происходят грабежи и их не ловят, и взяли меня несчастного. Начальник полиций чуть не избил их всех.. Они бы ничего и не узнали, если бы мой сын не отнес его обратно», — рассказывает мужчина.

Через несколько дней из Тбилиси возвратился его сын и спросил о новом телевизоре, который он увидел дома. Как только он узнал, что это собственность полиции, отнес его обратно. После этого против мужчины, «одолжившего» телевизор, было возбуждено уголовное дело и ему присудили 4 года лишения свободы условно.

В селе говорят, что мужчина никогда ничего подобного не совершал и известен хорошей репутацией.

В МВД этот инцидент комментировать отказываются.