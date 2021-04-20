На Буковині затримали за кермом п’яного «московського» попа. Він лаявся та погрожував поліцейським (ФОТО)

У неділю ввечері у селі Коровія на Буковині поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane, водій якого був у стані алкогольного сп’яніння. За словами очевидців інциденту, чоловік представився «священником з Банчен», поводив себе неадекватно, використовував нецензурну лайку та погрожував працівникам поліції.



Як стало відомо з інсайдерських джерел журналістки Галини Єреміци, цей п’яний московський піп — настоятель Храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області Савка Василь Іванович.

На сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП повідомляється, що того ж дня на Сторожинеччині відзначали престольне свято у скиту Похвали Пресвятої Богородиці с. Великий Кучурів, яке очолив головний московський піп Буковини Мелетій. Як виявилося, був там і батюшка Василь Савка. Тож можна сказати, що свято вдалося на славу, якщо московського попа так штормило, коли його зупинили патрульні.

«Поліцейські оформили протокол по ст. 130, оскільки на спецлінію 102 надійшло повідомлення про порушення ПДР, прибувши на місце події патрульні виявили транспортний засіб Рено, водій якого мав характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився.

Так, чоловік виражався нецензурною лексикою в бік поліцейських. На громадянина складено протокол згідно зі ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Рішення прийматиме суд, та за санкцією статті передбачено штраф 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік», — повідомили мені у пресслужбі управління патрульної поліції Чернівецької області. // CvNews