На Хмельниччині вантажівка протаранила блокпост: загинув військовий, травмовано двох тероборонівців

На Хмельниччині у ДТП загинув військовослужбовець і травмувались двоє тероборонівців. Як повідомили у поліції Хмельницької області, у блокпост, на якому несли службу загиблий і травмовані, в’їхала вантажівка «DAF».

Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, передає УНН.

ДТП сталася 13 квітня близько 21:15 години на трасі поблизу Давидковецького перехрестя.

28-річний киянин на вантажівці «DAF» на швидкості в’їхав у блокпост. У результаті ДТП 43-річний військовослужбовець, який ніс там службу, від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє 36-річних тероборонівців отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Найближчим часом чоловікові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.