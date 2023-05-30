На Хмельниччині двоє людей загинули в авто, яке «наділося» на відбійник (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 29 травня, близько 16:00 години на трасі «Житомир — Чернівці», неподалік с. Григорівка на Старокостянтинівщині.

Попередньо встановлено, що 53-річний житель м. Старокостянтинів, керуючи автомобілем «Рено Сандеро», не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником.

У результаті ДТП водій та його 63-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Ще дві пасажирки 62 та 37 років отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області