На Хмельниччині двоє людей загинули в авто, яке «наділося» на відбійник (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 29 травня, близько 16:00 години на трасі «Житомир — Чернівці», неподалік с. Григорівка на Старокостянтинівщині.
Попередньо встановлено, що 53-річний житель м. Старокостянтинів, керуючи автомобілем «Рено Сандеро», не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником.
У результаті ДТП водій та його 63-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Ще дві пасажирки 62 та 37 років отримали тілесні ушкодження.
За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet