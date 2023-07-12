На Ізюмщині чоловік постраждав внаслідок підриву на вибуховому пристрої

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 липня у м. Балаклія 55-річний тракторист підірвався на ворожому вибуховому предметі.

Наразі чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура