На Київщині пропала неповнолітня дівчина (фото)

Сквирський відділом поліції розшукується неповнолітня ДУБИНА ВІКТОРІЯ, 17 років. Останній раз дівчину бачили 27.08.2020 близько о 14:00 у м. Сквира по вул. Соборній, 11.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 17-18 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся пряме, до плечей, фарбоване у каштановий колір, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТА: червона куртка, сіра спортивна кофта, темно-сині джинси, сірі кросівки.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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