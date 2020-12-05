На Київщині розшукується 13-річна дівчина (фото)

Броварським відділом поліції розшукується малолітня ДЕЙНЕКО ОКСАНА, 13 років, яка близько 14:45 04.12.2020 залишила своє місце проживання, що по вул. Героїв Небесної Сотні, 7-а в м. Бровари та наразі її місцеперебування не відоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 13-14 років, зріст 153-155см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся -русяве, очі сіро-зелені.

ОДЯГНУТА: куртка синього кольору довжиною до стегон, лосини чорного кольору, шапка трикотажна коричнева, черевики зеленого кольору. При собі може мати чорний наплічник.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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