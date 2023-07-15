На Одещині двоє людей загинули унаслідок зіткнення локомотива та евакуатора

Аварія сталася 14 липня, близько одинадцятої години вечора на залізничному переїзді у селі Кулевча.

Попередньо поліцейські встановили, що 55-річний машиніст маневрового локомотива, зіткнувся із евакуатором, завантаженим автомобілем «Lexus», коли його 67-річний водій намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій евакуатора та його 62-річний пасажир загинули. Машиніст локомотива не постраждав.

На місці автопригоди працювали слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз. Триває слідство », – повідомив т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Шановні водії, будьте уважними на дорозі та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Поліція Одещини