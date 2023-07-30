На трасі Київ-Чоп автобус міжнародного рейсу зіткнувся з зерновозом, 52-річний керманич автобуса загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня близько 17:50 на автошляху Київ-Чоп, неподалік села Березина Глибочицької громади.

Попередньо: відбулося зіткнення рейсового автобуса сполученням “Запоріжжя-Кошалін (Польща)” з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку.

Нині відомо, що 52-річний керманич автобуса загинув на місці події, кількість травмованих внаслідок ДТП встановлюється.

На місці події працюють правоохоронці ГУНП в області, відділу поліції №1 та Житомирського райуправління.

Станом на 21:30 до лікарень м. Житомира госпіталізовано 4 травмованих.

Шановні водії! Закликаємо вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Обирайте такий швидкісний режим, що дозволить вам вчасно зреагувати на зміни дорожніх обставин, а перед здійсненням будь-якого маневру, упевніться, чи буде він безпечним для вас та інших учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області