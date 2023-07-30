На трасі Київ-Чоп автобус міжнародного рейсу зіткнувся з зерновозом, 52-річний керманич автобуса загинув на місці

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня близько 17:50 на автошляху Київ-Чоп, неподалік села Березина Глибочицької громади.

Попередньо: відбулося зіткнення рейсового автобуса сполученням “Запоріжжя-Кошалін (Польща)” з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку.

поліцейські встановлюють обставини дтп за участі автобуса міжнародного рейсу та зерновоза

Нині відомо, що 52-річний керманич автобуса загинув на місці події, кількість травмованих внаслідок ДТП встановлюється.

поліцейські встановлюють обставини дтп за участі автобуса міжнародного рейсу та зерновоза

На місці події працюють правоохоронці ГУНП в області,  відділу поліції №1 та Житомирського райуправління.

поліцейські встановлюють обставини дтп за участі автобуса міжнародного рейсу та зерновоза

Станом на 21:30 до лікарень м. Житомира госпіталізовано 4 травмованих.

поліцейські встановлюють обставини дтп за участі автобуса міжнародного рейсу та зерновоза

Шановні водії! Закликаємо вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Обирайте такий швидкісний режим, що дозволить вам вчасно зреагувати на зміни дорожніх обставин, а перед здійсненням будь-якого маневру, упевніться, чи буде він безпечним для вас та інших учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

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