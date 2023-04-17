Одна людина загинула, ще троє у лікарні в результаті ДТП у Житомирському районі (фото)

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 127 км автодороги Київ-Чоп, неподалік села Глибочиці, надійшло до поліції 15 квітня близько 15:30.

Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-210994», 26-річний житель Березівської громади, рухаючись у напрямку м. Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося зіткнення з автомобілем «Honda Jazz» під керуванням 32-річного одесита.

У результаті ДТП водій вазівки загинув на місці події. Його пасажири, 32-річний чоловік та 22-річна жінка, жителі Брусилівщини, отримали травми та були ушпиталені до Житомирської обласної клінічної лікарні. Туди ж з тілесними ушкодженнями був доставлений й керманич «Honda Jazz».

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Житомирське районне управління поліції