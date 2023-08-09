Один із столичних райвоєнкомів призначив в «свій» апарат, близьку людину. Відбудеться штрафом

Воєнком Територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Києва отримав протокол про корупцію.

Як повідомили у МВС, він призначив в апарат центру, який очолює, свою близьку людину, пише УНН.

“Посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Керівник одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначив на посаду до центру свою близьку особу. Своїми діями він порушив вимоги статті 28 закону України „Про запобігання корупції“ — не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів”, — зазначили в МВС України

Відповідно до чинного законодавства за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Тож стосовно посадовця склали адмінпротокол за ч. 1 та 2 ст. 172-2 КУпАП. Йому світить штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.