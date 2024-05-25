Поліцейські розслідують обставини загибелі 7-річного хлопчика в Болградському районі

Дитину без ознак життя виявили вчора близько 23-ї години у ставку неподалік села, в якому вона проживала.

Попередньо поліцейські встановили, що 24 травня близько 19-ї години хлопчик з двома друзями-однолітками на велосипедах поїхали до водойми купатися. Послизнувшись на плитах дамби, він впав у воду, а товариші злякалися і поїхали в село. Але розповісти дорослим про подію наважилися не одразу.

На сполох забив місцевий пастух, виявивши на березі велосипед і дитяче взуття, про що сповістив старосту села. Вони з’ясували, чиї діти каталися біля ставка, і разом з батьками та небайдужими односельчанами почали пошуки зниклого. Уночі, на жаль, хлопчика знайшли у водоймі без ознак життя. Після чого на місце було викликано поліцію.

Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця поліцейські не виявили. Попередньо, причиною смерті дитини стало утоплення. Точну причину буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Родина хлопчика у поле зору правоохоронців не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває слідство.

Закликаємо батьків пильнувати, де, коли та з ким діти проводять дозвілля. Дбайте, щоб воно було безпечним. Пояснюйте малечі, що не можна без дорослих йти до великих водойм, адже це може закінчитися ось таким трагічним фіналом. У випадку зникнення дітей, не зволікайте, а негайно телефонуйте на спецлінію поліції за номером 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області