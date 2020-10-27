Поліцейські Вижниччини розшукують безвісти зниклу неповнолітню Штефюк Ніколь Юліанівну (фото)

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Вчора, 26 жовтня, до поліції звернулася 36-річна жителька села Чорногузи та повідомила про те, що після словесного конфлікту її 13-річна пішла з дому та досі не повернулася.

Для встановлення місця перебування дівчини за вказаною адресою одразу прибув особовий склад Вижницького відділення поліції. До пошуків також долучилися місцеві жителі.

Була одягнена в чорну кофту, бордову спідницю та коричневі кросівки.

Прикмети: зріст — 155 см, міцної тілобудови, волосся світле.

Пошуки безвісти зниклої тривають. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома інформація про місцезнаходження дівчини, звертатися на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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