Поліцейські Вижниччини розшукують безвісти зниклу неповнолітню Штефюк Ніколь Юліанівну (фото)
Вчора, 26 жовтня, до поліції звернулася 36-річна жителька села Чорногузи та повідомила про те, що після словесного конфлікту її 13-річна пішла з дому та досі не повернулася.
Для встановлення місця перебування дівчини за вказаною адресою одразу прибув особовий склад Вижницького відділення поліції. До пошуків також долучилися місцеві жителі.
Була одягнена в чорну кофту, бордову спідницю та коричневі кросівки.
Прикмети: зріст — 155 см, міцної тілобудови, волосся світле.
Пошуки безвісти зниклої тривають. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома інформація про місцезнаходження дівчини, звертатися на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet