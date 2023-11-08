Поліція Одещини розшукує малолітніх Вадима, Ярослава та Віталія Данилюків (фото)

Сектором поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського РУП встановлюється місце знаходження трьох жителів міста Ананьїв – 11-річного Вадима Данилюка, 8-річного Ярослава Данилюка та 6-річного Віталія Данилюка, які сьогодні вранці пішли до школи, але у навчальному закладі не були і до теперішнього часу додому не повернулися.

Прикмети Вадима: зріст приблизно 150 см, середньої статури, темне волосся.

Був одягнений: у чорні штани і куртку, чорно-білі чоботи.

Прикмети Ярослава: низенького зросту, середньої статури, русяве волосся, світлі очі.

Був одягнений: у камуфляжну куртку,темні штани, чорні чоботи.

Прикмети Віталія: маленького зросту, худорлявої статури, темне волосся,

Був одягнений: у куртку синьо-білого кольору, темні штани.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчиків, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04863) 2-12-04, (048) 779-44-91 або до Подільського РУП (04862) 42020, (050) 5542020 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області