Поліція розшукує неповнолітніх мешканок Миколаєва (фото)

Відділенням поліції № 2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукуються 16-річна Щербина Анастасія Ігорівна та 15-річна Пономаренко Яна Володимирівна, які зі слів заявників, 27 березня близько 12:00 пішли з дому та до теперішнього часу їхнє місцезнаходження не відомо. Мобільні телефони неповнолітніх вимкнені.

Прикмети Щербини Анастасії: зріст 170-172 см., худорлявої статури, волосся темно-русяве до плечей, очі сірі, носить окуляри для зору.

Була одягнена у чорну толстовку з капюшоном , білі з червоними вставками кросівки, при собі мала фіолетову сумку через плече.

Прикмети Пономаренко Яни: зріст 160 см., худорлявої статури, волосся руде , фарбоване до плечей, очі карі .

Була одягнена у чорну куртку, чорні спортивні штани , чорні із білою підошвою кросівки, при собі мала наплічник бордового кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 64-95-99, 64-97-93 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області