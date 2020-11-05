Потенциального самоубийцу сняли с опоры ЛЭП и вернули киевлянам свет

В Киеве спасатели с помощью специальной техники сняли с электроопоры мужчину, собравшегося покончить с собой. После этого линию электропередачи снова ввели в строй, а жителям Позняков и Харьковского массива вернули свет в дома.

Об этом сообщает КГГА.

Несостоявшийся самоубийца не получил телесных повреждений, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, на высоте мужчина провел более часа. Уже после наступления темноты, около 20.00 стало известно, что некий гражданин пробрался в охраняемую зону электросетей и поднялся на электроопору. На месте работали полицейские, спасатели и общественный автопатруль. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»