Правоохоронці встановили працівника ДСНС, який привіз снаряд, через вибух якого загинули двоє курсантів

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом придбання, зберігання, перевезення та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомлялось раніше, 31 травня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, що розташований у Харківському районі, загинули двоє курсантів-рятувальників віком 22 та 21 рік. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.

Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряду калібру 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти.

Нині слідством також встановлено, що цей снаряд начальнику кафедри привіз та передав його знайомий — головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі під керівництвом цього начальника кафедри.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура