При взрыве и масштабном пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали 16 человек (видео)

В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.

Об этом сообщает ТАСС .

Представитель компании «Еврогаз» рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.

Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.

Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Возле АЗС перекрыли шоссе. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.

АЗС на Гусинобродском шоссе предназначалась для заправки автомобилей газом. // РБК-Украина