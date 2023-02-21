Рятувальники знайшли тіло рибалки, якого два дні шукали у водоймі Київської області
Рятівники знайшли тіло рибалки в водоймі села Іванівка Київської області, що впав під лід 19 лютого. Ще трьох людей вдалось врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.
Так, 20 лютого, в селі Іванівка Білоцерківського району було закінчено пошуково-рятувальні роботи на водоймі.
“Знайдено загиблого чоловіка, який провалився під кригу”, – йдеться в повідомленні.
Як розповіли в рятувальній службі, за допомогою рятувальної мотузки групою пошуково-водолазної служби м. Ржищів у складі двох осіб було знайдено загиблого чоловіка 1960 року народження, який провалився під кригу 19 лютого.
Як повідомлялося, 19 лютого в Київській області четверо рибалок провалилися під лід. Наразі трьох із них уже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривали. Його шукали два дні.