СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. «Євросолідарність» відреагувала

Зустріч експрезидента з угорським прем’єром Орбаном Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України, пояснили в спецслужбі. “ЄС” каже, що Порошенко мав їхати лише до Польщі та США.

Народному депутату Петру Порошенку скасували відрядження через заплановану зустріч із проросійським прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, цю зустріч (“як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи”) Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України. Тому спецслужба звернулася до Офісу Президента, уряду та Верховної Ради із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

“Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб. Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України”, – йдеться в заяві СБУ.

Служба безпеки повідомила, що вона з розвідувальними органами отримала інформацію, що російські спецслужби готували провокації на міжнародній арені. Проведення широкомасштабної ІПСО мало призвести “до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни”, зазначили в СБУ.

Доповнення. “Європейська солідарність” у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади “виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка”, бо експрезидент мав відвідати лише Польщу і США.

“Саме з першого по восьме грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країни: Польщі та Сполучених Штатів Америки. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були повʼязані із зустріччю з Орбаном”, – йдеться в заяві, яку поширила пресслужба партії.

“Євросолідарність” зазначила, що до США не пустили не лише Порошенка, а й усіх депутатів партії, які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі й Держдепі.

“Позиція Петра Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською росією”, – наголосили в “ЄС”.

Партія закликала СБУ не “перетворюватися також на черговий телеграм канал Банкової, який використовують для інформаційних атак і провокацій проти опозиції”.

Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, Президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України.

Тоді з’явилася заява “Європейської солідарності” про те, що МЗС повідомили про мету візиту депутата. // LB.ua