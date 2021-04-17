На 79-му році життя помер відомий український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський.

Про це у своєму Facebook повідомив письменник Василь Шкляр.

“Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: “Не вірю”. Не хочеться вірити й мені”, – написав Шкляр.

Він згадує, що Яворівський завжди був повен енергії, мав незрівнянне почуття гумору та дивовижну працездатністю.

Шкляр додав, що Яворівський до останнього дня працював над книгою про Тараса Шевченка.

“Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних”, – додав він.

Володимир Яворівський – відомий український письменник, громадсько-політичний діяч та народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань. Він народився 11 жовтня 1942 року у селі Теклівка Вінницької області. Із жовтня 2001 по листопад 2011 року Яворівський очолював Національну спілку письменників України, а також був одним із засновників Народного руху України у 1989 році, борців за Незалежність України. Яворівський написав понад 10 романів, понад 20 збірок оповідань, нарисів, повістей. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість “Вічні Кортеліси” (1984 рік). // Букви