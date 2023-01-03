Смертельна ДТП на Київщині: Lanos влетів під фуру з худобою (фото)

Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, у якому загинула людина.

3 січня близько 14 години до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про аварію у селі Півці. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля «Lanos» порушив Правила дорожнього руху й не надав перевагу в русі. В результаті відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

Внаслідок дорожньо-транспортної події пасажир легковика помер у лікарні.

Шановні водії, закликаємо вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Бережіть себе та оточуючих!