У фарбованого російського пропагандиста-українофоба Артемія Лебедєва конфіскували дві квартири в центрі Києва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста та українофоба Артемія Лебедєва.

За позовом Мін’юсту в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: площею 138 квадратів на вулиці Ярославів Вал та 193 квадрати на вулиці Саксаганського, повідомляють в Центрі протидії корупції.

Зазначається, що Лебедєв має право подати апеляційну скаргу. В разі її неподання, конфіскацію ухвалять після остаточного рішення апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у березні 2023 року Артемій Лебедєв отримав кримінальну справу від СБУ за фото на даху Запорізької АЕС. Там він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та «розганяв» його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах. // Вечірній Київ