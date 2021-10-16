У Харкові машиніст метро побив покидька, який пиячив у вагоні та чіплявся до пасажирів

За словами очевидців, пасажир поводився неадекватно і гепав по дзеркалу вагона.



Про це повідомляють у Телеграм-каналі “Харків 1654”.

Зазначається, що інцидент стався вчора ввечері, 15 жовтня, у вагоні метро. Один із пасажирів, будучи напідпитку, розпивав пиво у вагоні і порозливав його, а також чіплявся до пасажирів і вдарив по зеркалу у вагоні. Машиніст зробив зауваження і між ним та пасажиром сталася бійка.

На кадрах видно, як машиніст провчив пасажира з пляшкою пива. Той слабо чинив опір. Після цього машиніст назвав його “п*дарасом” і повернувся у свою кабіну, а потяг рушив далі. В бійку ніхто з пасажирів не втрутився.

На наступній зупинці на пасажира вже чекали правоохоронці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що машиніста тимчасово відсторонили від робота і розпочата службова перевірка. // Діло