У Києві на Наддніпрянському шосе перекинулася вантажівка з чорноземом, водій загинув (фото)

У Печерському районі міста Києва в неділю, 27 вересня 2020 року, сталася ДТП, в якій загинув чоловік

Подробиці розповідають #ВартовіЕспресо.

Вантажний автомобіль Mercedes рухався від бульвару Дружби народів. З достеменно не відомих причин при виїзді на Наддніпрянське шосе керманич завантаженого чорноземом самосвалу не впорався з керуванням. Авто знесло кілька метрів відбійника, після чого перекинулося на бік.

Машина врізалася кабіною в огорожу підземного переходу, через що водій, який, скоріше за все, не скористався пасом безпеки, отримав травми, несумісні з життям. Для того, щоб його визволити, довелося викликати рятувальників ДСНС.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії.