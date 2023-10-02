У Росії за день сталося одразу три аварійні інциденти з цивільними літаками

2 жовтня в Росії відразу три літаки авіакомпанії “Аерофлот” зламалися за один день.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Так, літак Boeing 777 не зміг вилетіти з Пхукета до Москви через пошкодження шасі. Рейс було скасовано. Пасажирів перенаправили на інші рейси.

У російській авіакомпанії переклали відповідальність за цей інцидент на співробітників наземних служб таїландського аеропорту. Нібито співробітники аеропорту Пхукета пошкодили стулку шасі літака під час підготовки до вильоту рейсу.

Однак цього ж дня через поломку іншого літака “Аерофлоту” в Москві застрягли 400 пасажирів, які збиралися до Туреччини. Їх намагалися доправити в Анталью двічі. Перший борт екстрено повернули в аеропорт вильоту через загоряння двигуна.

Другий літак також виявився зламаним: його лагодили 1,5 години, не випускаючи людей із салону, але ці спроби успіхом не увінчалися.

Як підкреслює видання, літаки російських авіакомпаній стали вдвічі частіше ламатися, зокрема в польоті. Із січня до серпня 2023 року було зафіксовано понад 120 таких випадків, тоді як у попередні п’ять років за аналогічний період у середньому відбувалося 55.

Найчастіше у літаків ламаються двигуни (30% випадків) і шасі (25% випадків). Також трапляються проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування і лобовим склом (по 3-6% випадків на кожну з перерахованих проблем).

З наявних у російських авіакомпаній на квітень 2022 року 817 іноземних літаків щонайменше 72 (9%) вже пережили щонайменше одну поломку, яку усували несертифіковані сервіси з використанням запчастин невідомого походження. Одним із джерел деталей могла стати “канібалізація” літаків. До січня 2023 року на запчастини виявилося розібрано 25-30% парку.

Нагадуємо:

Минулого тижня в Росії оголосили про непрофесіоналізм цивільних льотчиків і дали місяць на перепідготовку.

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Зокрема, російська авіакомпанія “Аерофлот” випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях. // Економічна правда