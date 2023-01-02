У столичному метро через перепади напруги стався збій в роботі турнікетів (фото)

У понеділок, 2 січня, у метро Києва спостерігається колапс – на низці станцій працюють не всі турнікети.

Як пояснили у КМДА, все – через перепади напруги після нічних обстрілів РФ. Саме через них стався технічний збій у роботі автоматики.

Також київська влада перерахувала станції метро, які працюють у звичайному режимі:

“Героїв Дніпра”

“Почайна”

“Тараса Шевченка”

“Контрактова площа”

“Сирець”

“Палац Спорту”

“Кловська”

“Дружби народів”

“Видубичі”

“Славутич”

“Осокорки”

“Позняки”

“Харківська”.

Про повне відновлення роботи турнікетів у столичній підземці пообіцяли повідомити додатково. // УНІАН