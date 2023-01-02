У столичному метро через перепади напруги стався збій в роботі турнікетів (фото)
У понеділок, 2 січня, у метро Києва спостерігається колапс – на низці станцій працюють не всі турнікети.
Як пояснили у КМДА, все – через перепади напруги після нічних обстрілів РФ. Саме через них стався технічний збій у роботі автоматики.
Також київська влада перерахувала станції метро, які працюють у звичайному режимі:
- “Героїв Дніпра”
- “Почайна”
- “Тараса Шевченка”
- “Контрактова площа”
- “Сирець”
- “Палац Спорту”
- “Кловська”
- “Дружби народів”
- “Видубичі”
- “Славутич”
- “Осокорки”
- “Позняки”
- “Харківська”.
Про повне відновлення роботи турнікетів у столичній підземці пообіцяли повідомити додатково. // УНІАНTweet