У столичному метро через перепади напруги стався збій в роботі турнікетів (фото)

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У понеділок, 2 січня, у метро Києва спостерігається колапс – на низці станцій працюють не всі турнікети.

Як пояснили у КМДА, все – через перепади напруги після нічних обстрілів РФ. Саме через них стався технічний збій у роботі автоматики.

Черги до турнікетів у метро Києва / фото ТСН

Також київська влада перерахувала станції метро, які працюють у звичайному режимі:

  • “Героїв Дніпра”
  • “Почайна”
  • “Тараса Шевченка”
  • “Контрактова площа”
  • “Сирець”
  • “Палац Спорту”
  • “Кловська”
  • “Дружби народів”
  • “Видубичі”
  • “Славутич”
  • “Осокорки”
  • “Позняки”
  • “Харківська”.

Про повне відновлення роботи турнікетів у столичній підземці пообіцяли повідомити додатково. // УНІАН

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