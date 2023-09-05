У Сумах поліція розшукує безвісти зниклого неповнолітнього

Працівники Сумського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 16-річного Вадима Глуховцова, який минулого тижня пішов з дому та не повернувся.

На вигляд Вадим зростом близько 175 см., має міцну статуру, русяве волосся. На лівій нозі є татуювання у вигляді блискавки, біля лівої брови має дві родимки.

Працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування хлопця, повідомте про це за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Магістратська, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102.

Відділ комунікації поліції Сумської області