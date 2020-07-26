В Альпах разбился туристический самолет: погибли четыре человека

В швейцарских Альпах потерпел крушение туристический самолет. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает агенство ANSA.

Отмечается, что самолет потерпел крушение в 12:25 в муниципалитете Блаттен в верхнем кантоне Вале.

По данным полиции, погибли два гражданина Швейцарии 66 и 50 лет, а также двое граждан Австрии 50 и 46 лет. Их личные данные не разглашаются.

Самолет вылетел из аэропорта Райхенбах возле Берна.

Вертолет спасателей отправился к месту катастрофы после сообщения свидетеля в 12:25, однако спасти пассажиров самолета не удалось.

По факту авиакатастрофы начато служебное расследование. // Телеграф