В харьковском кафе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

По предварительной версии, погибший имел отношение к заведению и покончил с собой.

В одном из кафе Харькова нашли труп с огнестрельным ранением.

Как сообщает «Суспильне«, тело мужчины лежало в помещении кафе «Чили», расположенном в корпусе университета им. Каразина на проспекте Независимости. На месте работают следователи, кафе окружили лентой.

По предварительной версии, погибший имел отношение к заведению и покончил с собой.

«Кафе сегодня не работает, находится на ремонте, там никого нет. Предварительно, произошло самоубийство, мы сейчас все выясняем. Человек связан с этим заведением, которое закрыто на ремонт», — рассказал начальник Главного управления полиции Харьковщины Станислав Перлин.

Продолжается осмотр места происшествия и «отрабатываются все версии», добавил он. // УНИАН