В Киеве глыбы льда с крыш изуродовали несколько припаркованных автомобилей (фото)

Фото публикуют в Сети очевидцы

В Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш домов на автомобили.

Вчера большая глыба льда рухнула на припаркованный автомобиль во дворе дома по улице Чернобыльской, 13-а. На крыше автомобиля образовалась большая вмятина.

По словам местных жителей, ЧП произошло под шестнадцатиэтажным домом.

«Большая глыба льда образовалась из-за утечки воды на чердаке. Заявку жители подавали, теперь собираются привлекать полицию. Хорошо, что в момент обрушения глыбы в машине не было людей», – сообщают нам жители дома.

Также в Соломенском районе лед упал на Hyundai.

«В городе оттепель, поэтому стоит быть предельно осторожными», – пишут в Сети.

А вот такое фото опубликовали в Instagram.

«Соседке прилетело с крыши», – подписана иллюстрация.

В каком районе это ЧП произошло пока неизвестно.