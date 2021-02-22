В Киеве глыбы льда с крыш изуродовали несколько припаркованных автомобилей (фото)
Фото публикуют в Сети очевидцы
В Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш домов на автомобили.
Вчера большая глыба льда рухнула на припаркованный автомобиль во дворе дома по улице Чернобыльской, 13-а. На крыше автомобиля образовалась большая вмятина.
По словам местных жителей, ЧП произошло под шестнадцатиэтажным домом.
«Большая глыба льда образовалась из-за утечки воды на чердаке. Заявку жители подавали, теперь собираются привлекать полицию. Хорошо, что в момент обрушения глыбы в машине не было людей», – сообщают нам жители дома.
Также в Соломенском районе лед упал на Hyundai.
«В городе оттепель, поэтому стоит быть предельно осторожными», – пишут в Сети.
А вот такое фото опубликовали в Instagram.
Очередная жертва падения сосулек и замершего снега Hyundai Tucson – во дворе на улице Саксаганского, 88
«Уважаемые водители, 100 раз осмотритесь и подумайте, прежде чем припарковать свой автомобиль», – подписали фото в паблике.