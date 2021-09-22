В Маріуполі вантажівкою врізалася у стелу Сталевару: водій загинув (фото, відео)

Вантажний автомобіль скоїв наїзд на стелу Сталевару на в’їзді в Маріуполь і загорівся. Водій від отриманих травм помер на місці. Поліцейські з’ясовують причини аварії.

Смертельна автопригода сталася сьогодні близько 5:30 на автодорозі H-20. Водій автомобіля SCANIA, завантаженого шлаком, рухався з боку Волновахи до Маріуполя. 30-річний чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом, з’їхав з дороги та врізався у монумент. Від удару авто загорілося. Водій, мешканець села Малоянісоль Нікольського району, загинув.

На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області та екіпаж патрульних, а також рятувальники, які загасили вогонь.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Донецької області