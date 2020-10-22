В Москве электричка «засосала» мужчину и сбросила его с моста

Несчастный погиб до приезда «скорой»

Страшной смертью погиб 35-летний гастарбайтер, который 21 октября шел вдоль железнодорожного моста на Варшавском шоссе. Электричка «засосала» несчастного потоком воздуха и сбросила вниз – мужчина скончался до приезда «скорой помощи».

Как стало известно «МК», трагический случай произошел около 19.30 на железнодорожном мосту в районе пересечения Новоданиловского проезда и Варшавского шоссе. К бригаде частной скорой помощи, ехавшей с вызова, подбежал молодой человек. Он рассказал, что на мосту лежит мужчина, которому очень плохо и ему нужно помочь. Он не смог пояснить, что конкретно произошло.

Тело несчастного обнаружили в нижней части моста – оно застряло между металлическими конструкциями. Признаков жизни он уже не подавал. Врачи диагностировали у погибшего перелом основания черепа. Скорее всего, он шел вдоль железнодорожного полотна и проходивший мимо поезд просто сбил его потоком воздуха.