В Обухові зник неповнолітній хлопець (фото)

Учора, 18 березня, в місті Обухів пропав безвісти 17-річний Богдан Содоль

Як повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з посиланням на сторінку «Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар» у Faсebook, хлопець 18 березня близько 11:00 залишив своє місце проживання та наразі його місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся коротке, темне, обличчя кругле, очі карі.

Одягнутий: куртка чорного кольору, чорні спортивні штани з білими вставками з боків, кофта чорна з капюшоном, кросівки біло-зеленого кольору.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції «102», — йдеться у повідомленні. // mykyivregion.com.ua