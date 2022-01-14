В результате ДТП на Полтавщині загинули водій та пасажирка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14-го січня, близько 8:40, на автодорозі Горішні Плавні – Кременчук, поблизу села Придніпрянське Кременчуцького району.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля «Рено», під керуванням водія, 1951 року народження, мешканця Горішніх Плавнів, з автомобілем «Шкода», яким керував водій, 1979 року народження.

Унаслідок ДТП пасажирка легковика «Рено», 1956 року народження, загинула на місці. Травмованого водія цього ж авто доставлено до лікарні в тяжкому стані, де згодом він помер.

Поліція з’ясовує всі обставини та причини ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)