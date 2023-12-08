В результаті пожежі на Житомирщині загинули три дитини

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У селі Вербівка на Житомирщині в результаті пожежі у житловому будинку загинули три дитини.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС:

В результаті пожежі на Житомирщині загинули три дитини

Фото: ДСНС

“Сьогодні вдень у с. Вербівка Коростенського району сталося загорання у житловому будинку. Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум’ям…

На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки”.

Рятувальники повідомили, що попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. // УП

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