В России автобус въехал в группу рабочих: погибли 6 человек, 15 — госпитализированы

Утром 10 июня в городе Лесной под Екатеринбургом в толпу рабочих местного предприятия въехал служебный автобус. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 15 пострадавших доставлены в больницу. Для этого использовались три вертолета.

Лесной относится к так называемым «почтовым ящикам». Это закрытый город в 240 км от Екатеринбурга. Ранее был известен как Свердловск-45. Здесь находится завод «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса корпорации «Росатом».

Как сообщает местное издание Е1.ru, автобус марки ПАЗ «перевозил рабочих на местное предприятие». «Водитель пояснил, что у автобуса отказали тормоза. Двигаясь по маршруту с пассажирами (всего в салоне находились около 50 человек), при проезде Т-образного перекрестка водитель съехал с дороги, допустил наезд на препятствие — ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу — сотрудников предприятия, идущих на работу», — говорится в сообщении.

Сначала утверждалось, что наезд был совершен на остановке общественого транспорта, однако эта информация не подтвердилась. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»