В СБУ відповіли на заяви т.зв. «МДБ Придністров’я» про нібито участь Служби в підготовці теракту

Будь-які заяви представників так званого «Міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу.

Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів.

Служба безпеки України