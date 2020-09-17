В столице за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 379 человек, среди них 41 ребенок

С начала пандемии в Киеве зарегистрировано более 18,4 тыс. случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Число больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус выявили у 379 человек. Из них — 41 ребенок. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 296 киевлян», — написал мэр.

На сегодняшний день в столице уже зарегистрировано 18 тыс. 449 подтвержденных случаев COVID-19.

Вчера заболели 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет, 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.

Заболели, в частности, 7 медиков.

Не уменьшается и число госпитализированных больных — в больницы попал 31 пациент. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолел 5 тыс. 601 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 72, в Днепровском районе — 59 и в Деснянском районе — 55 случаев.

«Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!»- подчеркнул Кличко.

УНИАН