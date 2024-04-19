В Ужгороді група жінок напала на працівників ТЦК, які хотіли відвезти чоловіка до військкомату
Працівники територіального центру комплектування в Ужгороді намагалися відвезти чоловіка у військкомат для оновлення облікових даних. Під час цього група людей почала штовхати їх і кричати на них.
Відео інциденту поширилося в соцмережах.
На ньому видно, як чоловіки у військовій формі розмовляють з іншим чоловіком, поки навколо них збирається натовп жінок. Згодом одна з них смикає за одяг військового, після чого інші починають штовхатися й кричати.
Невдовзі в Закарпатському обласному ТЦК опублікували офіційну заяву на тлі інциденту. У ній розповіли, що працівники військкомату під час заходів з оповіщення виявили чоловіка, який не перебував на обліку в жодному ТЦК та СП.
Йому начебто запропонували поїхати до військкомату, щоб оновити дані. Після цього, як стверджують у ТЦК, чоловік почав поводитися неадекватно, а інші люди почали штовхати й ображати військових.
«Слід зазначити, що військовослужбовці, яких видно на цьому відео, пройшли фронт, гідно захищали Україну від агресора, а зараз за станом здоров’я продовжують служити на Закарпатті. Закликаємо з повагою ставитися до воїнів, які віддали своє здоров’я заради того, щоб тут, на Закарпатті, не було бойових дій», — йдеться в заяві ТЦК, де також закликали громадян вчасно оновлювати дані та не ухилятися від служби. // hromadske