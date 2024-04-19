В Ужгороді група жінок напала на працівників ТЦК, які хотіли відвезти чоловіка до військкомату

Працівники територіального центру комплектування в Ужгороді намагалися відвезти чоловіка у військкомат для оновлення облікових даних. Під час цього група людей почала штовхати їх і кричати на них.

Відео інциденту поширилося в соцмережах.

На ньому видно, як чоловіки у військовій формі розмовляють з іншим чоловіком, поки навколо них збирається натовп жінок. Згодом одна з них смикає за одяг військового, після чого інші починають штовхатися й кричати.