Відкрито кримінальну справу проти ексЗЕ-радника Арестовича, який «стуканув» на Піпу

Проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича 16 листопада відкрили справу.

Про це поінформували джерела Суспільного у правоохоронних органах.

Як зазначили у Національній поліції, за фактом звернення групи парламентарів стосовно неправдивого повідомлення про злочин, столичні слідчі розпочали кримінальне провадження.

“До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у свідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до ДБР про вчинення злочину нардепкою”, — вказали правоохоронці.

Справу відкрили за частиною 1 статті 383 Кримінального кодексу України.

Ймовірно, справа стосується заяви Арестовича до Держбюро розслідувань.

Мовиться про інцидент, який трапився літом у Львові, коли неповнолітній вуличний музикант виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. Тоді Піпа проходила повз і зробила зауваження хлопцеві, але він відреагував агресивно. Тож, парламентарка викликала поліцію й написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Пізніше музикант опублікував відео, в якому вибачився за ненормативну лексику. Згодом Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Арестович після цього записав звернення російською мовою та підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення.

У вересні ексрадник ОП через суд домігся, аби ДБР відкрило провадження щодо Піпи за ч. 2 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі).

А вже у жовтні 29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича.