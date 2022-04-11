Внаслідок ДТП у Збаражі одна людина загинула, двоє – травмовані (фото)
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у суботу, 9 квітня, близько 18.30 у місті Збараж.
На одній зі вулиць міста не розминулися автомобілі марок «VOLKSWAGEN Golf» та « Mitsubishi Colt».
Внаслідок зіткнення на місці події загинув 63-річний водій «VOLKSWAGEN Golf», його пасажирку з травмами різного ступеню тяжкості доправили до лікарні.
Також травм зазнала пасажирка « Mitsubishi Colt».
Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet