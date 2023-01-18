Внаслідок падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах загинуло 18 осіб, серед них троє дітей (фото)

Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей.

“Трагедія у Броварах. Кількість жертв зросла. Станом на 10.30 – 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби”, – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Сьогодні зранку гелікоптер упав на території дитячого садка в Броварах. Попередньо, вертоліт призначений для виконання завдань ДСНС. Серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

На борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. // УНІАН